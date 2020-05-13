救市很燒錢 主要新興國外匯存底兩個月蒸發2,400億美元

最新報告顯示，為在疫情衝擊下穩住國內貨幣與經濟，主要新興市場國家的外匯存底水位大降，兩個月內已蒸發2,400億美元，且恐將持續縮水。

路透報導，美國銀行（BofA）一份報告援引31個經濟體的數據，指出中國大陸、香港、沙烏地阿拉伯、巴西與土耳其等新興經濟體，外匯存底縮減的金額都寫下史上最大紀錄，其中又以土耳其和埃及的減幅最可觀，土耳其和羅馬尼亞兩國的狀況也堪憂，外匯準備都不足夠支付未來12個月的短期外債。

美銀分析師豪納（David Hauner）在報告中寫道：「在接下來這段全球經濟復甦與新興市場成長看來都會令人失望的期間，新興市場的外匯存底恐將持續縮水，但減速會放緩。」

美銀也表示，值得注意的是，包含俄羅斯在內的其他新興市場國家，若以百分比計算，外匯存底的減幅都很小。這些國家對貨幣市場的干預也不會太多，成功建立起公信力，並專注於降息，甚至收購政府公債。