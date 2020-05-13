聽新聞
test
0:00 / 0:00
救市很燒錢 主要新興國外匯存底兩個月蒸發2,400億美元
最新報告顯示，為在疫情衝擊下穩住國內貨幣與經濟，主要新興市場國家的外匯存底水位大降，兩個月內已蒸發2,400億美元，且恐將持續縮水。
路透報導，美國銀行（BofA）一份報告援引31個經濟體的數據，指出中國大陸、香港、沙烏地阿拉伯、巴西與土耳其等新興經濟體，外匯存底縮減的金額都寫下史上最大紀錄，其中又以土耳其和埃及的減幅最可觀，土耳其和羅馬尼亞兩國的狀況也堪憂，外匯準備都不足夠支付未來12個月的短期外債。
美銀分析師豪納（David Hauner）在報告中寫道：「在接下來這段全球經濟復甦與新興市場成長看來都會令人失望的期間，新興市場的外匯存底恐將持續縮水，但減速會放緩。」
美銀也表示，值得注意的是，包含俄羅斯在內的其他新興市場國家，若以百分比計算，外匯存底的減幅都很小。這些國家對貨幣市場的干預也不會太多，成功建立起公信力，並專注於降息，甚至收購政府公債。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言