美股道瓊早盤漲逾百點 投資人關注政府重啟經濟的努力

美股三大指數12日早盤開高，道瓊工業指數上漲約0.55％或132點，那斯達克綜合指數連續第七天上漲，投資人仍在評估美國政府重啟經濟的努力，也密切關注美中貿易關係。

標普500指數早盤上漲0.48%，那斯達克漲0.51％，已是連七天上漲。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇與其他衛生官員，將在美東時間12日上午10點（台灣時間12日晚上10點）赴參議院衛生委員會作證，討論重啟經濟的可能性。佛奇表示，各州重啟得太快，將導致「不必要的痛苦和病故」。

儘管存在這些風險，美股12日早盤仍得益於重啟經濟，加上投資人持續押注科技公司，這些企業證明在疫情當前仍最具有「韌性」。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）11日表示，該州部分低風險的地區將於周五陸續解封。世界衛生組織（WHO）說，中國大陸等數個國家已放寬因應疫情的限制措施，顯示疫情已趨緩。