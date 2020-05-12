聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國4月CPI劇降 凸顯新冠肺炎疫情導致需求震撼
美國4月整體及核心消費者物價指數（CPI）都比3月大幅下降，年升率也明顯縮小，凸顯新冠肺炎疫情擴散引發需求震撼，帶動物價下跌。
4月核心CPI月降0.4%，比預期的-0.2%，以及3月的-0.1%更低出許多，是1957年以來最大單月跌幅；比去年4月上升1.4%，低於市場預期的1.7%，及3月時的1.7%。
整體CPI月降0.8%，符合預期，但比3月時的-0.4%更弱，降幅為2008年底以來最大；比去年4月僅上升0.3%，比預期的0.4%低，更遠低於3月時的1.5%升幅。
整體CPI下降速度遠比核心CPI快，主因能源價格重挫所致。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言