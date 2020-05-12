美國4月CPI劇降 凸顯新冠肺炎疫情導致需求震撼

美國4月整體及核心消費者物價指數（CPI）都比3月大幅下降，年升率也明顯縮小，凸顯新冠肺炎疫情擴散引發需求震撼，帶動物價下跌。

4月核心CPI月降0.4%，比預期的-0.2%，以及3月的-0.1%更低出許多，是1957年以來最大單月跌幅；比去年4月上升1.4%，低於市場預期的1.7%，及3月時的1.7%。

整體CPI月降0.8%，符合預期，但比3月時的-0.4%更弱，降幅為2008年底以來最大；比去年4月僅上升0.3%，比預期的0.4%低，更遠低於3月時的1.5%升幅。

整體CPI下降速度遠比核心CPI快，主因能源價格重挫所致。