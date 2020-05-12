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投行：4月蘋果iPhone銷售量年比銳減77%
投行KeyBanc Capital Markets的數據顯示，蘋果公司iPhone的銷售量4月「急遽下滑」，主因新冠肺炎疫情抑制消費者支出，且迫使該公司多數零售門市關閉。
KeyBanc的資料顯示，4月的iPhone銷量較去年同期下滑77%，較3月減少56%。
KeyBanc分析師文恩（John Vinh）向客戶表示：「4月的網路銷售量確實比3月增加，但不足以抵銷門市關閉的影響；儘管供給的狀況改善，部分電信商的商店重新營運，但客流量和需求依然低迷。」
4月下半月iPhone銷量出現「適度的成長」可能是由於消費刺激措施所致」，但「目前並不清楚這種情況是否能持續」。
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