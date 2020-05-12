沙國石油公司Q1淨利重挫25% 仍遵守承諾發放股利

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）第1季淨利重挫25%，主因油價崩跌及全球需求下滑。

Aramco 12日聲明表示，今年前三個月的淨利，由去年同期的833億里亞爾降至625億里亞爾（166億美元），營收則減少16%，至600億美元。

Aramco總裁暨執行長納瑟（Amin Nasser）指出：「新冠疫情危機在近代歷史中前所未見，我們正在適應極為複雜、變動快速的商業環境；我們在經濟周期中已展現韌性，表現卓越，主因資產負債表強勁和低成本結構。」

Aramco並宣布，儘管第1季營收下滑，仍發放股利187.5億美元；該公司在上市前招攬投資人的承諾之一是每年發放750億美元股利，為期五年。雖然Aramco削減資本支出，但目前看來尚未縮減這項承諾。

全球經濟受新冠疫情和相關封鎖措施衝擊之際，石油需求大減。布蘭特原油期貨今年以來下跌逾50%，11日的交易價約每桶30美元，不到沙國達成預算平衡所需水準的一半。