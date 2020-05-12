歐石油業不碳排 環團控英奧表現差

歐洲石油公司承諾減碳卻未實踐，環團控英、奧表現最差。歐洲大型石油公司包括英國BP石油、奧地利OMV石油及荷蘭殼牌公司等都曾提出實現「碳中和」的願景，但根據環保組織「轉型路徑倡議」日前一份調查報告指出，「目前沒有任何公司與目標一致。」

減碳作為消極

根據《BBC》報導，歐洲6家大型石油公司，包括英國的BP石油、荷蘭殼牌公司等都曾提出實現「碳中和」的願景，但根據環保組織「轉型路徑倡議」日前公佈的報告指出，沒有任何一家公司符合目標。

調查報告顯示，接受評估的公司中，僅有埃尼石油提出具體的碳中和計劃，殼牌公司則是最積極配合減碳計劃的公司。世界第2大的殼牌公司曾在4月雄心勃勃地宣示，將在2050年達成「碳中和」目標。企業為達碳中和目標必須控制碳排放量，或以種樹等方式中和碳排放量。

要達到巴黎氣候協定中所規定的控制全球升溫在2度以下，需要各大石油公司將碳排放強度降低90%，控制在1.5度內則需要將碳排降去一倍。「轉型路徑倡議」主席馬修斯批，「英國BP石油及奧地利OMV公司表現最差，後者甚至連管控碳排放都做不到。」

歐美相較再顯差異

儘管歐洲各石油公司雖在減碳力道上著墨不多，但至少有發起行動。據《路透社》報導，馬修斯另指出，歐洲相較於美國的石油公司，表現已經大幅改善。

他表示，在2017年還沒有任何一家歐洲石油巨頭正視碳排放現象，「但過去3年來，他們迅速擬定計劃。」而美國數十家石油公司則維持一貫商業為主的思維，並未提出任何碳排放減量的計劃。馬修斯補充說：「我們根本不知道美國在減碳問題上的意圖，這給全球帶來很大的風險。」

【更多精采內容，詳見 】