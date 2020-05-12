美密西根州汽車廠工人復工 外界憂第二波疫情

美國密西根州的汽車廠工人11日開始返回生產線，為重啟汽車業做準備，但隨著美國各地放寬嚴格的管制措施，引發外界對第二波疫情的擔憂。

在數百萬名美國人失業、大部分經濟處於停滯狀態的情況下，愈來愈多州正在放寬為了防止疫情爆發而對商業和社會生活實施的嚴格限制。

密西根州一些汽車供應商11日重啟工廠，讓少量工人返回工作崗位，為下周恢復汽車生產做準備。密西根州為美國中西部工業重鎮，受到疫情與後續經濟影響的嚴重衝擊。

工程、鑄造和加工公司Busche Performance Group執行長伯金斯（Joe Perkins）接受電話訪問時說，「預計下周就會有訂單上門，所有我們本周就會開始代工」。

工廠工人將被分配到口罩、檢查是否發燒，和被要求提交健康檢查問卷表。