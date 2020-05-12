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因疫情停飛2個月…哥倫比亞航空聲請破產 重整53億債務

世界日報 / 編譯中心╱綜合11日電
哥倫比亞航空聲請破產，將重整53億美元債務。 美聯社
哥倫比亞航空聲請破產，將重整53億美元債務。 美聯社

由於疫情肆虐，各國祭出旅遊限制導致航班銳減，拉美第二大航空公司由於疫情肆虐，各國祭出旅遊限制導致航班銳減，拉美第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）10日在紐約聲請破產保護，並表示將重組53億美元債務與租貸負擔，成為全球首批因疫情而破產的航空業者之一。（Avianca）10日在紐約聲請破產保護，並表示將重組53億美元債務與租貸負擔，成為全球首批因疫情而破產的航空業者之一。

哥倫比亞航空公司在哥國首都波哥大（Bogota）發出的聲明中提到，哥航與「一些子公司和關係企業」已在紐約法院要求「自願依美國破產法第11章」聲請破產保護。此一程序讓財務陷入困頓的公司企業得以對債務進行重整和重建工作。

聲明說，哥國總統杜克（Ivan Duque）因疫情決定關閉領空，哥航3月底因此暫停所有客機營運，「讓公司減少逾8成的綜合收益，且對資金流動性造成重大壓力」。

聲明還說，公司2萬多名員工中，有1萬2000人放無薪假。哥航要求紐約法院優先「授權履行工作承諾」，讓公司「對員工的補償方案能維持運作」。

哥航執行長范德魏爾福（Anko van der Werff）表示：「哥倫比亞航空正面臨百年歷史上最具挑戰性的危機。」

路透報導，波哥大證券經紀商Casa de Bolsa首席經濟學家巴倫（Juan David Ballen）表示：「哥航聲請破產一點也不令人意外。這家公司本就負債累累，去年就試圖重整債務。」哥航2003年已在美國聲請過破產，去年淨虧損達到8億9400萬美元，而前一年獲利只有110萬美元。

哥倫比亞民航協會（Colombian Association of Civil Aviators）表示支持哥航聲請破產。

破產 哥倫比亞 疫情

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