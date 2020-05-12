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各國急救本國航空 貸款補助度寒冬

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

航空業哀鴻遍野，各國政府急救助本國籍航空。受全球旅行限制影響，阿聯酋日前公佈集團利潤下降28%，主席馬克圖姆表示，已獲得杜拜政府承諾全力紓困。瑞士政府則端出20億美元協助瑞士國際航空，以確保不再失去國籍航空，另外，包括我國華航、印尼鷹航也都在第一時間收到國家提供協助。

傾全力救國航

據《瑞士資訊》報導，瑞士曾在2002年失去國籍航空「瑞士航空」，政府日前表示，將投入20億美元協助「瑞士國際航空」生存。

瑞士曾因策略失誤，失去瑞士航空。其國內約有40%的出口和20%的進口仰賴航空運輸，也有超過一半的外國旅客靠搭機前往瑞士。上週瑞士國會緊急通過航空業的紓困貸款，財政部長毛瑞爾表示：「航空業在瑞士扮演舉足輕重的角色，必須全力紓困。」航空業約佔該國GDP的5%左右，相當於銀行業的價值。

台灣銀行則在4月宣佈，已完成為中華航空及長榮航空辦理各200億元的振興融資專案貸款。華航主要股東為航發會及國發基金，政府直、間接持股合計約44%。印尼政府也通過10億美元的補助金，協助國籍航空「印尼鷹航」免受疫情造成的負債影響。

18個月才能恢復

根據《CNBC》報導，杜拜國籍航空阿聯酋則在日前公佈疫情前年度營收利潤，集團主席馬克圖姆表示，「疫情一爆發後，營利便呈直線下滑趨勢。」

阿聯酋發出聲明表示，2020年前3個月受全球旅行限制影響，淨利潤下降28%至4億5600萬美元；營收則跌5%至283億美元。馬克圖姆指出，「病毒造成前所未有的衝擊，預估航空業得在疫情結束後花費18個月恢復生機。」

阿聯酋擁有世界上最多的長途航線，杜拜國際機場也是中東地區重要的航空轉運站，政府下令暫閉機場後，也影響阿聯酋整體營收。《路透社》報導，馬克圖姆表示，與政府接洽後獲得正向答覆，國家將會擬定計劃助該國籍航空紓困。

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