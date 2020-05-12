快訊

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

與世衛簽備忘錄限制台灣參與 中國：這不是秘密

玩具遊戲業成長31% 疫情意外收穫

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
在疫情中，大富翁、黏土乃至電動玩具，成為景氣慘淡中的異軍突起。（Photo from網路截圖）
在疫情中，大富翁、黏土乃至電動玩具，成為景氣慘淡中的異軍突起。（Photo from網路截圖）

富翁、黏土玩具熱賣，帶動玩具業者股票上漲，成為疫情經濟慘澹下的異軍突起。疫情衝擊各大產業，然而可以居家娛樂的實體玩具如培樂多黏土、大富翁卻熱賣，帶來31%的銷售成長，超越其他產業如生技業、煤礦業等，而電玩公司如任天堂等的前景也被投資人持續看好，成為疫情慘淡中的異軍突起。

玩具投資前景佳

《彭博》報導，當各國政府紛紛禁止戶外娛樂活動後，從大富翁到拼圖，乃至任天堂的遊戲機，成為了人們的娛樂活動首選。根據彭博統計，全球前五大玩具遊戲公司自3月中以來的銷售幅度，已經成長了31%，是自2007年以來成長幅度首度超越其他產業，包括煤礦、生醫、網路產業等。

彭博指出，玩具銷售在今年來到一個高峰，而根據預估本益比（Forward P/E），玩具遊戲的市場估值卻是自2010年來最便宜的，這也意味著投資者未來幾個月的收入會超過其他產業。儘管今年S&P信用評等到目前為止已經調降8.4%，對於玩具遊戲市場的前景卻比過去5年都來得樂觀。

美國玩具巨頭之一的孩之寶（Hasbro，著名產品有培樂多黏土、大富翁）自3月15日以來的6周內，S&P指數和彭博指數分別上漲了21%和16%，分析師認為，該公司今年的股價漲幅至少會有20%，是自1999以年的最大漲幅，在一片慘澹的市場中異軍突起。

電玩遊戲持續看好

除了實體玩具，電玩（電腦遊戲和手機遊戲）的投資前景也持續看好，甚至帶動遊戲週邊的產品銷售。日本遊戲公司任天堂因為「集合吧！動物森友會」受歡迎，過去6週在日經225股價指數已經上漲12%。任天堂上一次有這樣的好成績是2016年，是因為手遊「Pokemon Go」（精靈寶可夢）帶來的熱潮。另外，微軟在這一波疫情中得到比預估還要多4%的成長，也是拜電腦遊戲之賜。

電玩的前景佳也讓許多大型科技公司持續挹注基金開發新遊戲和新產品。根據《富比世》報導，微軟和索尼都計劃在2020年推出新型遊戲機，而全球遊戲產業預估會在2019年到2022年擴展27%。

【更多精采內容，詳見

疫情 富翁 動物森友會

延伸閱讀

Surface Pro X終於登台 微軟攜手Quaclomm打造常時連網裝置

微軟全新Surface Pro X 在台上市

可望超越紅白機紀錄！任天堂已累積銷售超過5577萬台Nintendo Switch

原油兩倍槓桿ETF下市風險高 表現遠落後原型ETF

相關新聞

美股道瓊早盤漲逾百點 投資人關注政府重啟經濟的努力

美股三大指數12日早盤開高，道瓊工業指數上漲約0.55％或132點，那斯達克綜合指數連續第七天上漲，投資人仍在評估美國政...

英相強生憶病重時刻 醫生曾擬死亡預備方案

美國CNN報導，英國首相強生先前因新冠肺炎住院治療，他透露醫生當時曾擬定「死亡預備方案」。強生3日接受英國「太陽報」採訪...

沙國減產激勵油價續揚！川普：美能源企業前景正獲改善

美國總統川普12日表示，在沙烏地阿拉伯決定減產後，美國能源公司前景正逐漸改善，油價也持續上漲。

美國4月CPI劇降 凸顯新冠肺炎疫情導致需求震撼

美國4月整體及核心消費者物價指數（CPI）都比3月大幅下降，年升率也明顯縮小，凸顯新冠肺炎疫情擴散引發需求震撼，帶動物價...

客機若執行社交距離 機票價格恐漲50%

馬來西亞英文「新海峽時報」報導，馬來西亞的航空公司警告，如果航空公司必須在客機上落實社交距離，機票價格可能上漲超過五成。

關鍵元件面臨斷炊危機 Switch缺貨疑慮揮之不去

受馬來西亞和菲律賓的封鎖措施衝擊，日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）難以取得Switch遊戲機的關鍵元件，生產卡關恐...

疫情衝擊 法國4月經濟活動較正常水準減少27%

法國中央銀行法蘭西銀行（Bank of France）今天表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，法國4月經濟活動較原本預期水準減少...

投行：4月蘋果iPhone銷售量年比銳減77%

投行KeyBanc Capital Markets的數據顯示，蘋果公司iPhone的銷售量4月「急遽下滑」，主因新冠肺炎...

沙國石油公司Q1淨利重挫25% 仍遵守承諾發放股利

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）第1季淨利重挫25%，主因油價崩跌及全球需求下滑。

歐石油業不碳排 環團控英奧表現差

歐洲石油公司承諾減碳卻未實踐，環團控英、奧表現最差。歐洲大型石油公司包括英國BP石油、奧地利OMV石油及荷蘭殼牌公司等都曾提出實現「碳中和」的願景，但根據環保組織「轉型路徑倡議」日前一份調查報告指出，「目前沒有任何公司與目標一致。」

美密西根州汽車廠工人復工 外界憂第二波疫情

美國密西根州的汽車廠工人11日開始返回生產線，為重啟汽車業做準備，但隨著美國各地放寬嚴格的管制措施，引發外界對第二波疫情...

疫情衝擊 豐田預測本年度營業利益衰退近八成

日本豐田汽車（Toyota）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創汽車需求和製造生產，本會計年度營業...

熱門新聞

川普記者會上被她問到發火：「去問中國」 並憤然離場

要逮捕就逮捕我好了 馬斯克宣布特斯拉重啟加州廠

經濟解析／為何油價看漲？因為這個噩夢正逐漸消退

不再怕錯過漲勢！高盛警告：六理由將讓美股再跌18%

美中重談第一階段貿易協議？ 川普：沒興趣

台積電若赴美設廠 虎視眈眈的三星會如何鞏固訂單?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。