玩具遊戲業成長31% 疫情意外收穫

大富翁、黏土玩具熱賣，帶動玩具業者股票上漲，成為疫情經濟慘澹下的異軍突起。疫情衝擊各大產業，然而可以居家娛樂的實體玩具如培樂多黏土、大富翁卻熱賣，帶來31%的銷售成長，超越其他產業如生技業、煤礦業等，而電玩公司如任天堂等的前景也被投資人持續看好，成為疫情慘淡中的異軍突起。

玩具投資前景佳

《彭博》報導，當各國政府紛紛禁止戶外娛樂活動後，從大富翁到拼圖，乃至任天堂的遊戲機，成為了人們的娛樂活動首選。根據彭博統計，全球前五大玩具遊戲公司自3月中以來的銷售幅度，已經成長了31%，是自2007年以來成長幅度首度超越其他產業，包括煤礦、生醫、網路產業等。

彭博指出，玩具銷售在今年來到一個高峰，而根據預估本益比（Forward P/E），玩具遊戲的市場估值卻是自2010年來最便宜的，這也意味著投資者未來幾個月的收入會超過其他產業。儘管今年S&P信用評等到目前為止已經調降8.4%，對於玩具遊戲市場的前景卻比過去5年都來得樂觀。

美國玩具巨頭之一的孩之寶（Hasbro，著名產品有培樂多黏土、大富翁）自3月15日以來的6周內，S&P指數和彭博指數分別上漲了21%和16%，分析師認為，該公司今年的股價漲幅至少會有20%，是自1999以年的最大漲幅，在一片慘澹的市場中異軍突起。

電玩遊戲持續看好

除了實體玩具，電玩（電腦遊戲和手機遊戲）的投資前景也持續看好，甚至帶動遊戲週邊的產品銷售。日本遊戲公司任天堂因為「集合吧！動物森友會」受歡迎，過去6週在日經225股價指數已經上漲12%。任天堂上一次有這樣的好成績是2016年，是因為手遊「Pokemon Go」（精靈寶可夢）帶來的熱潮。另外，微軟在這一波疫情中得到比預估還要多4%的成長，也是拜電腦遊戲之賜。

電玩的前景佳也讓許多大型科技公司持續挹注基金開發新遊戲和新產品。根據《富比世》報導，微軟和索尼都計劃在2020年推出新型遊戲機，而全球遊戲產業預估會在2019年到2022年擴展27%。

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