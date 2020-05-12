恐慌指數降到2月來最低 更多基金可以放心買美股

美股經歷一波痛苦震盪之後，市場波動性終於緩和，有些以這個恐慌指數來買賣的基金也得以進場。

芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）周一收盤跌至27.57，為2月26日以來最低。美股在3月遭遇史上最震盪的一個月，VIX一度飆上新高，超過上一次在全球金融危機期間創下的高峰。當市場下跌時，以撰擇權為基礎的VIX指標往往會上漲，因為投資人會試圖用選擇權合約來保護他們的投資組合。

其他衡量波動性的指標也在回落。過去一周，與VIX掛鉤的期貨合約下跌，表明投資人對未來幾個月波動性的預期有所緩和。同時，美國主要指數已從3月的低點反彈至少30%。衡量美國公債市場波動的一項指標也有所下降。

波動率下降是一些基金買入的信號。德銀策略師表示，隨著市場波動趨於平靜，所謂目標風險基金（volatility-targeting fund）已開始增加曝險。這類基金根據市場波動性來做買賣的決定。據華爾街日報報導，3月出現的劇烈震盪向其中一些系統性投資人發出了賣出信號，更進一步加劇了當月的波動。

德意志銀行策略師上周五在一項研究報告中寫道：「隨著（波動率）繼續下降，目標風險基金繼續提高股票部位 ，目前較3月低點幾乎翻了一倍，但仍只略高於危機前水平的一半。」