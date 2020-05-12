紐時：美股表現悖離經濟現實 與平民生活不相干

紐約時報報導，美股表現和經濟現實愈走愈遠。

美國經濟瀕臨崩潰，情況是胡佛在任以來最慘：企業獲利重挫；新冠肺炎確診案例超過百萬，每日有數百人不治死亡；現在都還看不到起色。

但股市卻漲不停。儘管4月有2050萬人丟工作，標普500指數卻寫下33年來最佳紀錄。經過數周的劇烈震盪，股市今年來僅下跌9.3%，距離前波高峰13.5%，大部分投資人只會視為回檔修正。

傳統智慧會這樣解釋美股相對溫和的跌勢：股市具前瞻性，投資人已提前反映了第2季經濟活動銳減，並且預測經濟可能快速復甦。聯準會的行動也強化了投資人的信心。

但疫情凸顯出一個更深層的趨勢。數十年來，股市離主流生活愈來愈遠。

Liberum資本公司市場分析師克萊門說，「華爾街與平民生活幾不相干。關係愈來愈淺。」

部分原因是股市結構，標普500成分股與美國小企業、勞工、各州和各個城市面臨的環境大相逕庭。這些大公司很賺錢、持有大量現金、能定期進入公共債券市場，比起一般美國家族企業要高度全球化（標普500成分股的營收大約有40%來自海外）。

大公司財務實力強勁，較可能熬過不景氣，股價表現容易讓人低估廣泛的經濟崩潰。事實上，像標普500之類的股市指數，都經過加權，以反映出最大和最賺錢的公司。它們的股價近幾周的走勢不僅與美國經濟前景相反，也異於其餘個股。

最大的五家上市公司---微軟、蘋果、亞馬遜、字母和臉書---今年股價都持續攀高，因為投資人押注，這些龐然大物在危機過後會占據更具獨霸性的地位。根據高盛分析師，截至4月底，這些股票今年來大漲約10%，標普500的其他495家公司則重挫13%。

俄亥俄州立大學金融教授司徒茲說：「看標普500很容易被搞糊塗，該指數走勢受相對少數的幾家公司驅動，他們並未真正受到疫情影響，而且還從中受益。」

市場情緒也不一定能反映大批美國民眾的心情。雖然逾半美國家庭擁有股票或買進共同基金，但大部分股票握在有錢人手上，他們最不能感受到不景氣帶來的痛苦。