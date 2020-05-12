別想V型反轉了 企業高層預期經濟將呈Nike商標型復甦

華爾街日報報導，直到最近之前，許多決策者和企業高層都還寄望V型復甦：經濟急劇崩跌後，迅速回彈至疫情爆發前的水準。但他們現在預期「彎勾型」（swoosh）復甦。

因為形似耐吉（Nike）商標而得名，新的預測認為復甦恐怕是令人痛苦的緩慢過程，包括美國和歐洲在內的許多西方經濟體，大概要等到明年年底或更久，才能重回2019年光景。

新觀點反映出春季寫下的緊縮有多嚴重，而且有更多證據顯示，高失業率和長期保持社交距離到明年都會對經濟活動產生衝擊。

全球最大食品廠雀巢集團執行長施耐德最近說：「不會是快速復甦。不要幾年，也要好幾季。」

航空公司最快要到2022年才能看到載客量重返疫情前水準。疫苗問世之前，因為要保持社交距離，大家會少去看電影、出外用餐師上美容美髮沙龍。

消費品公司預期，購物者會放棄揮霍，改買較便宜的商品，解封鎖之後很久都會看緊荷包。部分企業已經宣布，秋季會再資遣員工，延長失業浪潮。

前景黯淡的原因之一是部分國家的解封速度比原先預期的慢。就算解封了，音樂會和職業體育賽事之類的大型活動，也要再多等上幾個月，才能舉辦。零售商店和餐館重啟之後，因為保持社交距離的要求，每次允許進場的顧客人數將變少。擔心染疫的顧客需要很長一段時間才會恢復舊習。

根據市調業者Coresight Research，逾70%的美國人預期，封鎖措施放寬後，仍將避免部分共共場所，超過一半的人說會遠離購物中心，而其中近三分之一預期，時間長達六個月。在coresight的另一份民調裡，逾半受訪者計劃縮減耶誕購物支出。