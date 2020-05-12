不再怕錯過漲勢！高盛警告：六理由將讓美股再跌18%

股市近期持續上漲，反映投資人生怕錯過漲勢的心理超越對經濟走下坡的疑慮。不過高盛集團預估，悲觀心理很快將在市場佔上風，拖累美股標普500指數未來三個月內下跌18%。

高盛首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）在報告中表示，過去幾周，針對新冠病毒疫情的財政與貨幣政策措施已成功遏阻金融危機，但經濟要恢復常態仍有長路要走，而投資人的步調已太超前。

高盛的報告警告說，有六大理由不利美股展望。第一，紐約地區以外的新冠病毒感染率仍在上升。第二，重啟經濟的過程漫長。第三，美國銀行對壞帳提列的準備金膨脹。

第四，企業實施庫藏股的金額今年將減少50%，全年發放的股利總額預估也會下滑23%。第五，美國總統大選將在秋季登場，若經濟趨穩，投資人第3季將把注意力轉移至選戰，屆時關於公司稅稅率是否會被調升將成為焦點。第六是美中貿易緊張情勢可能再起，目前白宮對中國的行動「轉為更加鷹派」。

柯斯汀在報告中表示：「單一催化因素或許不會引發回檔，但我們相信現在存在多項疑慮與風險，這也是我們客戶討論所證實、但投資人正淡化處理的。」

高盛預測，美股標普500指數在未來三個月可能會跌至2,400點，這代表較當前下跌18%。不過他也預估，指數年底將回升至3,000點。

柯斯汀指出，一大群投資機構錯過標普500指數從3月23日以來的31%大漲走勢，多數共同基金表現不如大盤，避險基金的報酬率只有個位數，因此這些投資機構可能面臨追高壓力。

柯斯汀表示，「生怕錯過漲勢」（FOMO）最能形容市場這段期間思維過程。

不過柯斯汀警告說，這是風險甚高之舉，因為高盛的市場氛圍指標自3月中來少有改善，代表投資人漲勢能否延續抱持著懷疑態度。

柯斯汀對於企業獲利展望看法悲觀，原因是企業暫停成長計劃，資本支出今年可能下滑27%。