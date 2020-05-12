經濟解析／為何油價看漲？因為這個噩夢正逐漸消退

全球原油市場的形勢依然嚴峻，但是過去一個月那種不堪設想的噩夢情境，如今看來是能夠避免了。

整個石油業一度擔心，新冠肺炎疫情衝擊燃料需求，將會導致世界各地的貯油設施油滿為患。而一旦過剩供應觸及「貯油極限」，原油生產商將捲起一波波關閉油井的腥風血雨。

然而近日來，這種警報似乎已開始逐漸減弱了。

油價暴跌之後，生產商紛紛下修產量，OPEC+聯盟在內減產幅度前所未見。如今隨著世界各地政府逐步放鬆封鎖，讓車輛得以重新上路，需求正逐步回升。

供給過剩的疑慮仍在，也因此沙烏地阿拉伯周一宣布進一步減產，但是貯油設施爆滿的惡夢業已退去。

能源數據供應商Kayrros SAS的首席分析師 Antoine Halff 說：「看來價格信號展現了魔力，市場供需已開始恢復平衡並避免了最壞情況發生。」

國際油價這兩周已反彈50%，如今倫敦每桶油價接近30美元。更重要的是，各月份期貨之間的價差縮減，可見爭搶貯油空間的情況已經緩和。

布蘭特原油最近月和六個月後的期貨之間折價，這兩周由多達40%縮小到只差4.50美元。這樣的價差其中反映貯油的成本，如今價差縮減，也暗示這方面的成本已經下降。

4月曾警告全球貯油空間會爆滿的高盛，如今改口說最壞的時期已過。雪弗龍和康菲公司都要減產，表明市場已經過了飽和點。

高盛大宗商品研究主管 Jeff Currie說：「他們找不到買主，就全世界各地就當地情況而言，目前確已達到這個境界。」