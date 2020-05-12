沙烏地加大減產未能提振原油 美元走強打壓黃金和銅

雖然沙烏地阿拉伯承諾加大減產，但市場對兌現承諾的疑慮導致原油價格在紐約交易走低。不過，隨貯油空間不勝負荷的壓力減輕，紐約油價今天亞洲盤又轉而反彈，收復前一天大部失地。

西德州中級原油（WTI）6月期貨紐約收盤下跌2.4%，收於每桶24.14美元。布蘭特7月原油期貨下跌1.37美元，收於每桶29.60美元。但在今天亞洲盤交易，WTI幾乎扳回前一日頹勢，6月期貨漲0.51美元報24.65美元。

沙烏地阿拉伯表示，下個月將每天開採749.2萬桶石油，比OPEC+為其指定的產量目標低大約100萬桶。根據彭博匯編的數據，這將是2002年中以來的最低水平。

法國巴黎銀行的大宗商品市場策略主管Harry Tchilinguirian表示，短短兩個月內實現如此大的產量改變是一項艱巨的任務。阿拉伯聯合大公國也宣布6月每天額外減產10萬桶。

「如果有人想要沙烏地的石油，他們會生產的，」 LPS Futures場外能源交易主管Michael Hiley表示。 「反過來的邏輯是，他們願意再減產100萬桶，這意味著他們沒有這100萬桶的買家，因此表面上的看漲實際上是看跌的。」

●黃金和銅價下跌

隨著美元走強，黃金和銅價下跌，投資人評估有關新一輪冠狀病毒疫情的疑慮。南韓的新冠確診病例在經歷一段時期的平靜期後突然再次增加，面臨疫情再度爆發的可能性。

美元周一一度攀升0.6%，使金屬對其他貨幣持有人的吸引力降低。Blue Line Futures LLC的首席市場策略師Phil Streible表示，「由於美元上漲，黃金承受了一點壓力」，「目前正處於區間盤整走勢」。

紐約Comex 6月交割黃金期貨價格下跌0.9%，至每英兩1,698美元，五個交易日內四度下跌。紐約7月交割Comex銅下跌1.1%，至每磅2.38美元，上周上漲4.1%。