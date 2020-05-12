美元上漲 Fed官員淡化負利率主張
美元周一平淡的交易中保持漲勢，聯準會（Fed）淡化將負利率充做抗疫刺激政策工具的說法。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.5%至100.236。
芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯淡化動用負利率的說法；亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克也表示，負利率在危機時期不是一個好選擇。
Western Union Business Solutions分析師 Joe Manimbo表示，本周美元走勢將受Fed主席鮑爾周三 談話、通膨、失業及零售銷售數據的影響。
日圓走弱，之前中國央行承諾採取「更有力」政策促成長，英鎊下跌，因英國和歐盟進行脫歐談判，且解禁復工的行動存在不確定性。
美元兌日圓升1%至107.75，創4月23日以來最高。 歐元兌美元跌0.3%至1.0807；英鎊兌美元跌0.7%至1.2328。
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