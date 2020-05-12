台積電ADR跌近1% 費半變動不大
台積電周一ADR收盤跌0.51美元報52.40美元，較台北交易股票溢價3.9%。費城半導體指數周一跌不到0.1%。
道瓊工業指數跌109.33點，跌幅0.5%，收24,221.99點；標普500指數微漲0.01%，報2,930.19點。那斯達克綜合指數漲0.8%，連六天上漲，創下今年以來最長連漲紀錄。
台灣加權股價指數昨天大漲111.84點收11,013.26點。台積電漲1.2%，收301.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 63.32 -0.65 68.90 -0.84
中華電 CHT 108.48 -1.99 110.00 -1.39
台積電 TSM 312.66 -0.96 301.00 3.87
聯電 UMC 15.22 -0.78 15.60 -2.47
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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