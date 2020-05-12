要逮捕就逮捕我好了 馬斯克宣布特斯拉重啟加州廠

特斯拉執行長馬斯克向阻止他們復工的加州公權力挑戰，他周一發布推文說：「我會和大家同在生產線上。若有人被捕，我請求逮捕我就好。」

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

特斯拉北美人資主管已透過電子郵件通知生產線上的員工，停工到周日為止，經理將在24小時內通知復工的日期和時間表。不放心重返工作崗位的員工，可以留在家中繼續放無薪假，但可能不再享有領取失業津貼的資格。

當地執法人員上周阻擋特斯拉在加州Fremont廠復工，這是特斯拉在美國唯一一座電動車組裝基地。

馬斯克先前揚言要將工廠遷出加州後，獲得美國財政部長米努勤和多位企業業主聲援。

在馬斯克發推文之前，加州州長紐森周一舉行記者會表示，他預料特斯拉下周可望復工。「據我了解，他們（特斯拉和Fremont廠所在的阿拉米達郡）有很建設性的溝通。」