那斯達克連六日上漲 道瓊跌百點 投資人評估解封進展

美股三大指數漲跌互現，道瓊工業指數跌109點，那斯達克綜合指數連六日上漲，標普500指數變動不大，投資人一面評估全球更多地區放鬆防疫限制措施的最新進展，一面也擔心可能再度爆發冠狀病毒感染。

道瓊工業指數跌109.33點，跌幅0.5%，收24,221.99點；標普500指數微漲0.01%，報2,930.19點。那斯達克綜合指數漲0.8%，連六天上漲，創下今年以來最長連漲紀錄。

紐約州州長郭謨表示，包括建築、街頭零售店，汽車電影院在內的行業將於本周分地區重新開放。紐約州報告新增新冠死亡人數161人，為3月下旬以來最低。紐約市長白思豪則表示，紐約市的防疫封鎖可能持續到6月。

Kingsview Investment Management的投資組合經理 Paul Nolte表示，「有些地區放鬆防疫封鎖，鼓舞了投資人，股市可能會繼續走高，尤其是科技股。」

蘋果漲1.6%；微軟漲1.1%，比2月創下的歷史收盤高點只差不到2%。

標普500指數的科技類股上漲0.7%，漲幅僅次於醫療股，醫療股上漲1.7%。

藥品經銷商Cardinal Health漲6.7%，成為表現最佳的標普500指數成分股，該公司公布優於預期的財季業績。

萬豪國際集團跌5.6%。該公司表示，由於旗下許多飯店被迫暫時關閉，第1季獲利大幅下降。

Under Armour大跌9.7%，該公司公布的第1季虧損超出預期。在冠狀病毒大流行期間，這家運動服裝公司門市和配送中心裁員，以削減成本。

食品業者通用磨坊(General Mills)漲1.8%，該公司表示，2020銷售將超預期，因消費人在停工期間囤積食品。

「鑒於對大規模財政和貨幣刺激措施將重燃經濟和盈利增長的現實預期，投資人一直買進股票，」Lenox Wealth Advisors投資長David Carter說：「市場上仍有相當多的樂觀情緒，但如果新增病例數再次攀升，這些樂觀情緒可能會被澆滅。」

德國和南韓增確診病例激增表明，取消限制措施的初步嘗試可能為時過早，儘管世界各地的企業在因社交疏離限制而關閉後開始復工。

第1季財報季已接近尾聲，標普500指數成份股企業中已有440家公布業績。路孚特數據顯示，其中67.5%超出了華爾街的預期。總體而言，標普500指數成份股企業第1季獲利較去年同期下降12.1%。