那斯達克連升六日 今年最長紀錄 科技股恢復漲勢

那斯達克綜合指數連續第6個交易日上漲，主要科技股恢復漲勢。大型科技股的強勢也將史坦普500指數從盤中跌勢中拉升至持平。

那指上漲71.02點或0.78%收9192.34點，是去年12月連升11日上漲以來的最長連漲紀錄。盤中一度下跌0.8%，全年上漲約2.4%，較2月創下的紀錄新高低約6%。

史指在盤中下跌0.9%後上漲0.39點或0.01%收2930.19點。道瓊工業平均指數盤中一度下跌超過200點，收盤下跌109.33點或0.45%報2萬4221.99點。

亞馬遜、蘋果和微軟都上漲超過1%，Netflix上漲1.14%，谷歌母公司Alphabet上漲1.39%。

MRB Partners美國股票策略師魯斯契提(Salvatore Ruscitti)說：「新冠病毒大流行加強了科技在企業和消費者中扮演的重要角色，並引發人們的期望，即經濟衰退可能會使許多最大的成長型公司變得更加重要。」

然而，在南韓警告與夜總會有關的一系列新增確診案例後，投資人仍對重啟經濟太早感到緊張，限制了整個大盤的上漲動力。新加坡和日本也確認了新案例。世界衛生組織(WHO)說，放鬆封鎖規定的國家都出現新冠病毒病例激增。

Tudor Investment Corp.創始人瓊斯(Paul Tudor Jones)指出：「我認為反彈很容易預測，絕大程度取決於新冠病毒情況而定。」「市場重點將從流動性問題轉移到償付力問題。如果無法研發疫苗或藥物療法，如果沒有更好的大規模篩檢，那麼市場的前景將更加困難。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的數據，全球已確診超過410萬例新冠病毒病例，其中130萬例感染來自美國。

Vital Knowledge創始人克里薩佛利(Adam Crisafulli)在報告中說：「全球大多數上仍在努力重新開放，這個過程將在未來幾周內會加速。」然而，儘管對經濟活動逐步恢復的期望不斷增加，但史指目前仍處於超買水平。

他寫道：「市場最終會對重新開放經濟和線性敘述會有所認知，這兩種觀點現在都太過樂觀。」

自3月23日觸及盤中低點以來，史指已累計上漲逾33%，主要是由大型科技股如臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix、谷歌母公司Alphabet和微軟帶動的。自3月下旬以來，這些股票全部上漲超過20%。晶片製造商輝達(Nvidia)收盤創下歷史新高，使其2020年的漲幅超過37%。

受益於經濟重新開放的股票同期也急劇上升。米高梅度假村(MGM Resorts)飆升超過70%，而迪士尼上漲27.3%。

但這些股票11日下跌。迪士尼下跌1.22%，米高梅下跌6.06%，聯合航空下跌5.7%。

儘管市場在指數水平上表現強勁，但Chaikin Analytics首席市場策略師魯索(Dan Russo)認為，從表面上看，「真實的故事正在展開。」

他在報告中表示：「過去3個月走勢大致與史指領先股相當，對經濟敏感的周期性產業明顯拖累大盤。」他點名這段期間內的能源、金融和工業類股，在過去3個月中跌幅均超過24%。

【中央社／紐約11日綜合外電報導】

在市場權衡經濟重開的希望以及疫情和封城已經造成的經濟損害之下，美股今天走勢分歧。

道瓊工業指數下挫109.33點或0.45%，以24221.99點作收。

標準普爾指數微漲0.52點或0.02%，收在2930.32點。

科技股那斯達克指數漲71.02點或0.78%，收9192.34點。