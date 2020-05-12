新冠肺炎代價：希臘十年來的經濟復甦恐付之一炬

隨著新冠肺炎疫情重創希臘經濟重要命脈的旅遊業，希臘過去十年的經濟復甦可能付之一炬。歐盟預估希臘今年經濟將萎縮9.7％，萎縮幅度還比歐債危機時期表現最差的2011年年多出近一個百分點，失業率也將升高到約20%，回到兩年前的水準。

希臘旅遊業產值占該國收入的五分之一，經濟學家指出，若旅遊業的產值完全蒸發，將使這個地中海國家在忍受撙節多年、取得三次國際紓困後，所獲致的經濟與金融果實，隨之化為烏有。

希臘主權債務占經濟產值的比率預料將膨脹至將近200％，不只完全抵銷了該國先前為換取歐元區及國際貨幣基金（IMF）紓困而縮減公共支出所取得的減債進展，甚至還走回頭路。

然而，這回希臘能使力之處卻不多。儘管希臘控制新冠肺炎疫情的成效在歐洲名列前矛，截至10日，新冠肺炎確診病例為2,710人、151人病逝，但大幅仰賴海外遊客的旅遊業卻陷入癱瘓；希臘觀光業尤其仰賴來自歐洲、美國及中國大陸的旅客。

目前各界對於疫情衝擊希臘經濟的程度意見分歧。由於歐洲央行（ECB）確保希臘能以可負擔得起的利率借款，希臘政府預測經濟萎縮幅度將介於4.7%到8.9%。希臘央行總裁斯圖納拉斯（Yannis Stournaras）指出，因為ECB的政策因應行動，希臘經濟惡化只是暫時的。希臘央行的基本情境預估今年經濟最多將萎縮4%，最糟情境為萎縮8%。

不過，各方一致認為，希臘今年夏季能否成功吸引外國觀光客來訪，將決定其經濟受衝擊的程度有多大。

希臘旅遊業預期，即使明年景氣大幅回溫，仍需要好幾年的時間，營收才能回到去年的180億歐元水準。

希臘觀光協會會長雷索斯（Yannis Retsos）表示：「實際點看，2021年將是復甦的一年，但我們在2023年之前，都無法賺到去年的營收（水準）。」