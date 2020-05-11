5月銷售將回升！亞洲汽車類股有望搭上多頭順風車

汽車需求復甦的跡象浮現，有望為還沒跟上大盤漲勢的亞洲汽車類股帶來利多。分析師看好豐田汽車（Toyota）和本田汽車（Honda）的銷售展望，預估這兩家日系車廠5月中旬在美國的銷售將觸底回升。

彭博資訊報導，彭博亞太汽車製造商指數迄今已從3月23日的低點回升16%，漲幅仍不及MSCI亞太指數同期的22%。豐田和本田汽車3月23日宣布暫停多個市場的生產線，而這兩家車商共占了彭博亞太汽車製造商指數60%的權重，如今兩家公司預料將在5月逐步重啟營運。

在市場廣泛預期政府的刺激措施有助於減緩疫情衝擊之際，豐田和本田11日領漲東證股價指數（Topix）；這兩家車廠都預計12日公布財報。

彭博資訊分析師吉田達夫11日說：「隨著封鎖禁令鬆綁、慷慨的刺激措施及線上銷售大受歡迎，日本汽車製造商的美國銷售有望於5月觸底回升；美國汽車銷售在4最後一周出現回溫跡象後，有望在5月復甦。」由於社交距離和對公共運輸的疑慮未除，駕車益發成為受青睞的通勤選項。

美國汽車零件供應商8日股價大漲，American Axle & Manufacturing股價暴漲40%；李爾公司（Lear）股價和Tenneco集團的漲幅均超過9%，因這三家公司的上季財報都讓投資人與分析師感到驚艷。密西根州和加州製造商將在未來幾天復工的消息，也促使產業樂觀情緒升溫。