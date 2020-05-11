聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情讓殯葬業大賺？業者指從簡變多且停供這些服務影響大
全球新冠病毒大流行造成嚴重死亡，迄今病故人數超過28萬，外界認為殯葬業將跟醫療業和醫療用品生產商大發利市，但實際情況並非如此，因為在疫情之下，選擇葬禮從簡的人在上個月增加兩倍，影響到殯葬業者的財報表現。
英國最大殯葬業者之一尊嚴（Dignity）11日表示，今年4月選擇從簡的客戶，從今年首季的20%激增至60%。為防疫而停止提供的教堂與禮車服務衝擊獲利數字，即便英國今年首季死亡人數較去年同期增加1％至16.萬人。
尊嚴今年首季基本利潤從上季的2170萬英鎊，減少11%至1940萬英鎊（約新台幣7.1億元）。該業者在全英國擁有800多家殯儀館，今年首季共舉辦了2萬場葬禮。
英國新冠肺炎病故人數上周成為全球第二高的國家，僅次於美國。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言