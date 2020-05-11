疫情讓殯葬業大賺？業者指從簡變多且停供這些服務影響大

全球新冠病毒大流行造成嚴重死亡，迄今病故人數超過28萬，外界認為殯葬業將跟醫療業和醫療用品生產商大發利市，但實際情況並非如此，因為在疫情之下，選擇葬禮從簡的人在上個月增加兩倍，影響到殯葬業者的財報表現。

英國最大殯葬業者之一尊嚴（Dignity）11日表示，今年4月選擇從簡的客戶，從今年首季的20%激增至60%。為防疫而停止提供的教堂與禮車服務衝擊獲利數字，即便英國今年首季死亡人數較去年同期增加1％至16.萬人。

尊嚴今年首季基本利潤從上季的2170萬英鎊，減少11%至1940萬英鎊（約新台幣7.1億元）。該業者在全英國擁有800多家殯儀館，今年首季共舉辦了2萬場葬禮。

英國新冠肺炎病故人數上周成為全球第二高的國家，僅次於美國。