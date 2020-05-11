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沙國能源部：沙國6月起每日額外減產100萬桶原油
沙烏地阿拉伯能源部官員11日表示，沙國已指示國家石油公司（Aramco）擴大減產量，除了該國承諾遵守石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）減產協議外，6月起每日日產量再減少100萬桶。
路透報導，沙國能源部官員表示，「相較於4月產量，這會讓沙國的減產規模擴大至每日約480萬桶原油，因此，沙國6月每日原油產量將是749.2萬桶」。
西德州中級原油11日早盤大漲1.82%，報每桶25.19美元。
全球石油需求已減少約30%，主因為疫情抑制全球活動，導致原油庫存不斷增加。
官員並表示：「沙國盼能透過這次額外減產，鼓勵OPEC+成員國和其他產油國，落實減產承諾，並自發額外減產，以穩定全球油市。」
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