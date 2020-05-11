疫情衝擊 UA上季營收銳減23%
美國運動衣鞋品牌Under Armour（UA）第1季銷售銳減23%，原因是新冠肺炎疫情迫使門市暫停營業，並打亂該公司的整頓計畫，UA股價11日盤前應聲重挫約4%。
財經網站CNBC報導，UA上季營收較一年前驟降23%至9.302億美元，淨損為5.897億美元，每股虧損1.30美元，調整後每股虧損34美分。相較下，去年同期淨利為2,250萬美元，每股純益（EPS）為5美分。
UA說，上季營收銳減23%中，約15個百分點的降幅來自疫情。服飾營收下滑23%至5.98億美元，鞋類營收下滑28%至12億美元，配件營收下滑17%至6,800萬美元。
UA執行長佛瑞斯克（Patrik Frisk）表示：「自三月中旬起，由於北美疫情快速升溫，零售商店暫停營業，我們在所有市場的營收都大幅下滑。」
UA表示，為因應疫情，今年計劃減少約3.25億美元的營業成本，包含暫時解聘部分零售業務員工。
UA一直疲於增強美國市場的成長動能，但這個市場要和Nike、Adidas、Lululemon等對手競爭。占UA總銷售約65%的北美市場，上季營收銳減28%至6.09億美元，國際市場的營收也減少12%至2.87億美元。
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