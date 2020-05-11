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高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

日本計程車轉型 外送一客300美元高級牛排

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
日本最大計程車公司日本交通的車奔馳在銀座街上。美聯社
日本最大計程車公司日本交通的車奔馳在銀座街上。美聯社

由於防疫措施導致乘客量銳減，受衝擊的日本運輸業者，開始另闢蹊徑，利用過剩運能來提高營收。

彭博資訊報導，日本最大航空業者全日空控股公司（ANA），除了載貨空間外，也開始利用機艙內的座位，載送裝滿口罩等防護用品的紙箱，運至需要補給的地方。

日本最大計程車公司日本交通（Nihon Kotsu），也透過計程車駕駛人員外送沃夫岡牛排館（Wolfgangs Steakhouse）一客300美元的牛排；這是一家開在當地的紐約餐廳。

日本交通會長川鍋一朗說，「或許不是很多人都能花大錢，但對有錢人而言，現在花錢的管道變少」，「對這些人來說，我們在維持商業活動的同時，也能傳遞價值」。

這種想法十分容易理解：相較於單車或機車的美食外送服務，昂貴的牛排或精心烹飪的料理，更需要小心、謹慎，以及迅速的運送方式。居家避疫措施已使Uber Eats和「出前館」（Demae-can）等美食外送平台蓬勃發展。日本政府表示，可望在本月底左右解除全境的緊急狀態。

同時也是日本計程車協會會長的川鍋一朗表示，日本4月上半月的計程車營收驟降54%。國土交通省（MLIT）也准許該產業可載貨到9月底為止，以因應充滿挑戰的商業環境。

對日本和全球的航空業者而言，疫情造成的衝擊慘無人道，ANA年度第1季營業損失攀抵590億日圓，國際航班銳減約9成，國內航班也少了約7成。儘管如此，他們仍計劃增加航班，為了滿足需求而運輸醫療設備。

東海東京研究所分析師金井健治（Kenji Kanai）表示：「這是為了增加營收的孤注一擲，但讓收入不要減少的努力值得肯定。」

日本 計程車

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