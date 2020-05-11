Model 3銷量佳 特斯拉第1季成南韓第三大進口車品牌

政府數據顯示，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）第1季在南韓進口車市場的銷量勇奪第三名，原因是車市對特斯拉Model 3的需求強勁。

韓聯社報導，南韓產業通商資源部11日表示，特斯拉上季在南韓進口車市場的銷量為4,070輛，遠高於去年同期的230輛，但落後賓士汽車（Mercedes-Benz）的15,400輛、寶馬（BMW）的11,331輛。

數據顯示，特斯拉第1季銷量逐季攀升，從1月的138輛，提升至2月的1,433輛，到3月更躍增至2,499輛。

特斯拉並未加入南韓汽車進口商與經銷商協會（KAIDA），因此向產業通商資源部通報銷售數據。

特斯拉Model 3在南韓定價為5,369萬韓元（4.4萬美元），但由於政府補貼多達800萬韓元，因此消費者能以更低的價格購入。

產業通商資源部說，南韓第1季電動車市規模為8,831輛，特斯拉市占率達46%，其他在南韓銷售的電動車還包括現代Ioniq、起亞Niro。

特斯拉在南韓的產品陣容還包括Model S與Model X，售價分別由1.11億韓元和1.19億韓元起跳。