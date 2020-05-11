印度經濟時報：蘋果可能將20%產能從中國移往印度

熟悉內情的官員說，蘋果資深主管與印度政府高層官員在過去幾月舉行的幾場會議，已為蘋果檢視把近20%產能從中國轉至印度、並且透過蘋果代工廠擴大在印度當地生產營收的可能性鋪路。

印度經濟時報引述一名資深官員報導，根據生產激勵（PLI）計畫所提供的優惠，預期蘋果將生產多達400億美元的智慧手機，主要是透過其代工廠商緯創資通和富士康出口。

專家說，若蘋果真的轉移這些產能，這家iPhone製造商可能成為印度最大的出口商。蘋果並未回應經濟時報的報導。

另一名政府官員說：「我們預期在下周指南出爐後，企業就會開始申請，這項計畫將從8月1日開始實施。 」

官員說，印度不是蘋果iPhone的大市場，因為該公司在印度的手機銷售只占總產量的非常小部分，蘋果實際上是將印度視為生產與出口基地，基本上是要分散在中國的生產。

目前，蘋果在印度的銷售金額約15億美元，市占率在2%至3%，其中不到5億美元是在印度本地生產。相形之下，2018-2019年蘋果在中國大陸生產價值2,200億美元的商品，並且出口其中1,850億美元的產品，直接與間接僱用的人數約480萬人。