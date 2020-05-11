打破138年歷史！ 日本央行首次由女性出任理事

日本銀行（央行）發表聲明說，清水季子周一（11日）出任日銀理事，任期四年，成為日銀成立138年來首位女性理事。

現年55歲的清水季子成為日銀六名理事之一，是日銀政策委員會之外的最高階人員，並將持續擔任名古屋分行經理。她的任命也是日銀邁向性別平等的一步，不過在拔擢女性方面，日銀仍遠落後於其他國家的央行。

日銀經理級人員只有13%為女性。政井貴子是日銀政策委員會九名委員中唯一的女性，於2016年上任。

清水季子2010年成為日銀史上第一位女性分行經理，不過是在較小的城市高松市，2018年調到名古屋。