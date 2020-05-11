國庫空虛！沙國擬撙節開支266億美元 調高加值稅

沙烏地阿拉伯大力撙節政府開支約266億美元，且自7月1日起將加值稅率增為原來的三倍到15%，以改善國庫因為新冠疫情大空虛的困境。

根據沙國官方新聞通訊社的報導，沙國財政部長Mohammed Al-Jadaan表示，加值稅自7月1日調高到15%；6月起，政府原先發放的生活開銷津貼，也要停止。

省錢大作戰的措施還包括，取消政府一些單位的營運與資本支出，以及對一些州政府建設方案的貸款。財長Al-Jadaan說：「政府收入因為新冠疫情下降，導致政府財政困難。

沙烏地為防堵新冠病毒擴散，現實施嚴格管制。全球爆發大流行的3月間，布蘭特原油價格暴跌超50%，讓這個全球最大產油國的中央銀行國外淨資產銳減270億美元，創下單月最大幅度降幅。