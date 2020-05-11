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比特幣更近「減半」反而大跌 羅比尼痛批騙局
根據Bitstamp報價系統的資料，比特幣在周日（10日）大跌10%，創下3月12日以來最大單日跌幅。今天亞洲早盤仍呈頽勢，累計由上周五到現在已經下跌13%，價格回落到9,000美元以下。
上周比特幣因為市場期待本周最快在明天（12日）即將迎來「挖礦獎勵減半」，會帶動新一波上漲，曾經行情大好，一度衝上1萬美元高價。「減半」這個技術事件大約每四年發生一次，主要在控制通膨，降低新幣產生。
比特幣又再演出大起大落的浮動，引來「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）推文痛批。「沒有什麼消息，比特幣在7分鐘之內崩跌15%。」他寫道，這完全就是一個人為操縱的市場，高達90%的交易都是假的，假裝自己有那樣的流動性而做交換。「根本就是詐騙！」
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