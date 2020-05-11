比特幣更近「減半」反而大跌 羅比尼痛批騙局

上周國際油市終於不再全都是壞消息。各大產油國開始減產，同時由於多國逐漸恢復正常生活，使需求至少小幅回升。 但眼前仍存在雙重風險：第一，各國「解禁」太快，可能引發第二波新冠肺炎疫情擴散；第二，可能使減產行動迅速鬆懈，導致油價二度崩跌。

2020-05-11 00:01