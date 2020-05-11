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美航和凱悅提供免費假期給紐約醫護！感謝無私奉獻

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國紐約市埃爾姆赫斯特（Elmhurst）醫院的醫護聽到美國航空和凱悅酒店要贈送免費假期時，紛紛感動落淚。美聯社
美國紐約市埃爾姆赫斯特（Elmhurst）醫院的醫護聽到美國航空和凱悅酒店要贈送免費假期時，紛紛感動落淚。美聯社

CNN報導，凱悅酒店美國航空8日宣布，美國紐約市埃爾姆赫斯特（Elmhurst）醫院的醫護人員將獲得美國航空和凱悅酒店的免費假期。

兩家公司攜手合作，讓超過4000名醫生、護士和助手等有資格免費獲得在美國和加勒比海地區度假三晚的假期，以讓他們充電並與親人重新聯繫。

埃爾姆赫斯特醫院執行長羅沙（Israel Rocha）發布聲明說，相當感謝凱悅酒店和美國航空向我們醫護人員提供的慷慨禮物，這些人一直處於新冠肺炎大流行的震央。

埃爾姆赫斯特醫院是紐約市皇后區的公立醫院，每年在這個社會經濟多元化的地區為約100萬人提供服務。

酒店 美國航空 醫護人員

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