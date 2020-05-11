台積電ADR上周五漲1.1% 費半大漲2.9%

台積電ADR上周五漲1.1%，跟隨美股和費城半導體指數上漲。

台積電上周五ADR收盤漲0.58美元收52.91美元，較台北交易股票溢價6.3%。費城半導體指數上周五大漲2.9%。

美股面對史上最慘的失業數字，顯得不那麼害怕，三大指數上周五（8日）全面收紅，周線也都大漲。美股道瓊工業指數收盤大漲455點或1.9%，報24,331點。標普500指數上漲1.7%，報2,929點。那斯達克綜合指數上漲1.6%，報9,121點。

台灣加權股價指數上周五漲58.50點收10,901.42點。台積電平盤報297.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 68.88 +4.06 67.60 +1.89

中華電 CHT 110.86 +1.59 110.00 +0.78

台積電 TSM 316.21 +1.11 294.50 6.29

聯電 UMC 15.36 +0.78 15.65 -1.86

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價