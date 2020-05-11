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今天開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
華爾街日報報導，隨著美國日益憂慮晶片進口過度依賴亞洲，川普政府正與台積電、英特爾等半導體製造商討論在美國設廠事宜。路透
華爾街日報報導，隨著美國日益憂慮晶片進口過度依賴亞洲，川普政府正與台積電、英特爾等半導體製造商討論在美國設廠事宜。路透

美國川普政府積極將晶片生產線拉回美國，傳出正與台積電、英特爾等半導體製造商討論在美國設廠事宜。特斯拉執行長不滿申請復工被駁回，揚言要總部遷離加州。美股四大指數上周五全面收紅，周線也大漲。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和兩岸要聞：

● 美方與台積電討論赴美設廠

華爾街日報報導，隨著美國日益憂慮晶片進口過度依賴亞洲，川普政府正與台積電、英特爾等半導體製造商討論在美國設廠事宜。若美國出現多家先進晶片廠，可能重塑該產業，也將代表過去幾十年來美企在亞洲擴張趨勢的大轉彎。

● 特斯拉揚言要把總部遷離加州

在特斯拉（Tesla）美國加州廠的復工請求遭駁回後，該公司執行長馬斯克9日針對防疫限制措施，向加州北區美國地方法院狀告阿拉美達郡（Alameda County）政府，並揚言將立即把總部及未來生產計畫遷離加州，搬到德州或內華達州。

● 美股四大指數上周五全面上揚

美股面對史上最慘的失業數字，顯得不那麼害怕，四大指數上周五（8日）全面收紅，周線也都大漲；代表華爾街恐慌程度的VIX指數也跌至兩個多月低點27.98。展望本周，愈來愈多封鎖措施逐步鬆綁，投資人密切關注解封後經濟活動重啟過程是否順利。

美股道瓊工業指數8日收盤大漲455點或1.91%，報24,331點。標普500指數上漲1.69%，報2,929點。那斯達克綜合指數上漲1.58%，報9,121點。費城半導體指數漲勢更凌厲，終場勁揚2.94%，收在1,775點。

科技掛帥的那斯達克指數上周連漲五天，為去年12月以來首見，周線飆升了6%，已收復今年來失去的疆土，且逼近歷史高點。標普500也回到去年9月還沒發現新冠病毒時的水準，周線收漲3.5%。費半一周來漲近8%。

● 分析師：國際金價短線上看每英兩1,800美元

分析師普遍看好金價的長期展望，他們認為，美國政府將大舉發債、金價目前被低估和美中關係可能轉壞，都可望支撐金價。分析師認為，國際金價短線上看每英兩1,800美元。

● 中國大陸鄰近北韓的舒蘭市新增新冠病毒11例

上周六出現11例新增新冠確診病例，中國大陸對吉林省舒蘭市採取嚴格管控措施。據央視周日報導，該地區禁止一切非必要的交通通行，對居民區和村莊採取封閉管理。已返校的學生恢復居家網上授課。

金價 美股 半導體

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特斯拉總部 喊遷離加州

WSJ：美國政府與台積電、英特爾 協商在美設廠事宜

不滿被封廠 特斯拉總部、工廠擬出走加州

火大加州不允許復工 馬斯克喊特斯拉要遷廠

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