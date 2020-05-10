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餐館、酒吧剪線潮 美國上季付費電視退訂戶數創新高
全美有線及衛星電視業者上季流失超過200萬訂戶，規模寫下歷來最高紀錄，原因是因疫情而被迫停業的餐廳、酒吧與旅館業者，加入「剪線潮」行列，紛紛取消或暫停付費電視服務。
華爾街日報報導，儘管在整體流失的訂戶數中，這些退訂的業者僅占一小部份，卻導致專攻企業客戶的業者，處境雪上加霜，例如DirecTV 和AT&T。
付費電視業者與分析師指出，對於入住房客人數少的房間，旅館業者已取消付費電視服務。有些航空公司正爭取刪減飛機上的娛樂成本；能恢復營業的運動酒吧則表示，不會播放賽事。
有線及衛星電視業者在最近幾周警告，隨著疫情衝擊美國家庭，這波「剪線潮」的速度恐將加快，特別是美國賽事長期無法恢復轉播的情況下，而賽事轉播是吸引最大付費電視用戶的誘因之一。
在疫情爆發之前，有線電視業者的生存空間就已遭到擠壓，原因是更多家庭轉而收看串流影音平台，例如Netflix、亞馬遜（Amazon）Prime Video、迪士尼公司（Walt Disney）Disney+及Hulu。
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