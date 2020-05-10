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封鎖措施來得不巧 印度芒果價格崩跌

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
印度是全球最大芒果生產國。歐新社
印度是全球最大芒果生產國。歐新社

印度是全球最大芒果產地，但今年芒果產季剛好遇上政府實施封鎖措施，阻礙芒果銷往國內外市場，引發芒果價格崩跌。

金融時報（FT）報導，印度全國芒果栽種協會會長Insram Ali表示，有「芒果之王」美名的高級品種「阿芳素」芒果（Alphonso），如今在馬哈拉施特拉邦，一打僅賣500盧比（6.6美元），價格只有以往的三分之一。他說：「情況相當嚴峻。」

約占全球供應量的一半的印度芒果，被視為全球最佳，並在印度的文化、歷史，乃至餐桌上的菜餚，都占據獨特地位。

印度4和5月盛產的多汁芒果，在炎炎夏日獻上沁人心脾的滋味。在中東、英國和美國等全球出口市場，印度芒果的價格，比拉丁美洲或其他地區的品種來得高。

然而，由於印度為了防疫決定3月稍晚進入封鎖時期，打亂了農業和食物的供應鏈，芒果農和經銷商本季已面臨許多困難，不僅採收芒果的人手不足，也沒有足夠的貨車將芒果運至市場，但買家短缺導致最終需求疲弱。

印度北方邦芒果農阿里說，「我們正面臨許多問題。」他擔心芒果產季結束後，無法過上持續數月的寬裕生活；農民在這段期間會規劃家族婚禮或投資新設備。

阿里並表示，對像他這樣的農民而言，芒果是較能獲利的優質產物，「芒果很獨特，其他水果都不能相提並論，芒果有不同的地位」。

不過，自新冠肺炎大流行以來，印度芒果農和其他農民，都承受了相同的壓力。農業工作約占該國一半的勞動力。即使在本月中旬封鎖結束後，農民的壓力仍加劇人們對農村陷入嚴重困境的擔憂。

芒果 印度 農民

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