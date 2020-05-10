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日本購書需求大增 亞馬遜不列優先
日本民眾線上購書需求大增，亞馬遜卻忽視商機？疫情當頭，電商巨頭亞馬遜因將民生必需品列為優先販賣，發函向合作出版商表示，「因運輸能量有限，將不會增加書本的運輸資源。」位於東京的出版商「亞紀書房」則決定直接向民眾販賣書籍，以線上商店出售亞馬遜沒有的書籍。
運輸能量有限
根據《今日日本》報導，因為疫情待在家，民眾對於線上購書的需求量大增，然而電商巨頭亞馬遜卻因調整民生必需品為優先販賣的政策，忽略出版商及看書民眾的需求。
記者奈良博之則分析表示：「雖然亞馬遜是以書店起家，但與公司其他的產品相比，書本的利潤要少得多。」因此，亞馬遜公司可能將書本重要度列為重要，但不是必需。
一名藏書家表示，「我想向亞馬遜訂我想看的書，但一上線就發現全部賣光了。」儘管需求量日漸增加，亞馬遜依然在4月份針對書本販售量設下限制，他們更向合作出版商表示，因為運輸能量有限，將不會增加書本的運輸資源。通知信函寫道：「我們必須著重於販售民生必需品，將運輸資源配置在這些物品上。」
被傳統箝制
據《市場掃描》報導，由於日本的出版商不直接向書店販售書，而是將書本交給經銷商再由其對書店進行配置，在實體書店紛紛關門的情況下，不藉由亞馬遜等電商平台，民眾難以購得書本，出版商也面臨被箝制的窘境。
以出版人文和非小說類書籍而聞名、位於東京的「亞紀書房」決定轉換商業模式，直接向民眾販賣書籍，該公司於4月開設了自己的在線商店，並出售亞馬遜上沒有的書籍。
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