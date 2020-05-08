美聯邦資金期貨呈現利率將為負值 可能只是「空軋空」

美國聯邦基金2021年元月期貨合約價格周四（7日）一度觸及100.025美元歷史高點，這代表市場預期政策利率會降至-0.025%。不過這很可能不是市場真有此種全新的預期，而是由於軋空所引發的暫時現象。

華爾街策略師認為，由於聯邦基金期貨合約的空頭部位持續累積，迫使大量交易員在同時間平掉既有的空單部位，即出現空方競相獲利了結的「空軋空」現象，而將預期利率推到「零下」。

策略師建議投資人淡定看待這個變動。TD證券Priya Misra和Gennadiy Goldberg在分析報告中表示，市場可能進行部位重新調整或經歷軋空，類似最近原油期貨市場的變動。「我們並不認為這源自基本面改變，因為聯準會利率決策成員已一再重申並不預期會讓負利率出現。」

摩根大通策略師Jay Barry也認為期貨市場出現「負利率」只是暫時現象，而投資人可能已經在為殖利率上揚預做準備，因為本周稍早美國財政部已經預告將發行大量國庫券，公債供給即將暴增，殖利率看升 。