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學者預測：這9個州率先全美經濟復甦

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合報導
學者預測美國九州領先經濟復甦。 美聯社
學者預測美國九州領先經濟復甦。 美聯社

新冠疫情大流行讓美國經濟陷入困境，但是據白宮兩位保守派經濟學者表示，關鍵指標顯示，假如各州能設定積極的經濟重啟時程表，那麼經濟下滑到夏末就能減緩。

「福斯商業台」報導，川普總統「經濟復甦專案小組」兩位成員拉佛(Art Laffer)及摩爾(Stephen Moore)日前發表分析，文中指出金價上漲和金融市場對新冠危機的韌力十足（雖然經濟在4月陷入癱瘓，但股市單月表現卻是1987年以來單月最佳），都顯示這次衰退很嚴峻，但觸底反彈會很快。

兩位經濟學家在文章中寫道，「取得正確的政治處方，各州迅速開門做生意，國人將在夏季發現失業率大幅升高、經濟萎縮，但接下來6個月，經濟會強勁復原。」

文章歸結說，9個州將領導經濟復甦，分別是：亞利桑那、科羅拉多、佛羅里達、喬治亞、內布拉斯加、內華達、南卡羅來納、猶他及華盛頓州。

川普上周揭櫫幾項重大標準，各州應符合後才解除居家避疫令，包括新冠確診數連續14天下降。目前多州已重新啟動，但未必符合這些標準。公衛官員警告說，太早重啟恐引發新冠感染及死亡案例捲土重來。

喬治亞、田納西及南卡州名列著手重啟商業最早的幾個州，話雖如此，它們是否符合必要標準並不清楚。

兩位專家另寫道，有9個州會拖累經濟復甦，它們是康乃狄克、伊利諾、密西根、新澤西、俄亥俄、賓州、羅德島、德州、威斯康辛及紐約等新冠疫情重災區。德州因為油價暴跌而經濟受創。

紐約、加州及賓州5月已延長居家避疫令；很多州另致力於擴大檢疫能力。據約翰霍普金斯大學集纂數據指出，美國是世上疫情最嚴重國家。

疫情 紐約

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