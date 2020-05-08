受疫情衝擊 今年大學畢業生臨「最糟雇用季」

新冠疫情不但打擊現有就業市場，今年畢業的大學生也受嚴重影響--他們面臨2008金融危機以來最糟的雇用季節。

獵才軟體公司iCIMS最新報告指出，去年還蠻不錯的就業市場，在病疫衝擊下，把即將畢業的年輕人逼得不敢挑選，有工作機會就謝天謝地了。

iCIMS說，大學四年級生3月上旬只需投10張履歷表求職，到3月底變得需投出20封求職信了。

該公司人力資源部門主管德尼格里斯(Irene eNigris)說，今年的畢業生不但彼此之間競爭激烈，還要和最近才失業但經驗更豐富的老手競爭。

過去幾個禮拜當中，申請失業救濟的人數超過3300萬，這表示過去10年來新增的全部職缺，還不足以彌補這幾周消失的總數。

被病毒疫情打趴的經濟，以及更加激烈的競爭，表示起薪和待遇都難以看好，iCIMS調查發現，今年的起薪平均是5萬4585元，低於去年的5萬9765元。

另外，根據全國大學院校與雇主聯合會調查，幾乎四分之一雇主考慮收回原已發給2020年畢業生的聘書。許多公司會對實習成績不錯的學生承諾，畢業後願意來上班，就優先聘用。如今，高達70%已經發給今夏畢業學生的聘書正被收回。

但是德尼格里斯也說，畢業生就算沒有實習過，也還有就業機會，只是這些機會不見得在傳統行業裏面，工作內容不見得是大家習見的型態。

他指的是病疫嚴重時期，一線醫護工作和網路銷售職缺，在百業蕭條之際，更顯突出、重要。根據職業網站的統計，4月中為止，最缺人手的職缺包括行政支援、廢棄物處理、零售業、運輸業、健保業。最需人手的企業包括亞馬遜、一元店Dollar General和Pegasus運輸公司。