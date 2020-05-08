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特斯拉CEO的逆襲？馬斯克：我不是巴菲特粉絲

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克表示，他不是「股神」巴菲特的粉絲。美聯社
特斯拉執行長馬斯克表示，他不是「股神」巴菲特的粉絲。美聯社

「股神」巴菲特曾表示，他不會投資電動車公司特斯拉（Tesla）。事隔數月之後，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受網路播客節目訪問時表示，他並不是巴菲特的粉絲。

財經新聞網站MarketWatch報導，究竟是因為巴菲特表示沒興趣投資特斯拉股票，或巴菲特副手形容馬斯克「也許自視過高」，以致馬斯克而反脣相譏，目前不得而知。

但不論如何，馬斯克對巴菲特的感覺表達得很清楚了。他7日接受播客節目主持人Joe Rogan訪問時說：「坦白說，我並不是他（巴菲特）最大的粉絲。」

直言不諱一向是馬斯克的風格。他之所以在訪談中提到波克夏公司董事長巴菲特，只因話題聊到他賣房產一事。馬斯克最近在推特推文中宣布，將賣掉大多數的實體資產，不再擁有房屋。

馬斯克說：「消費和資本配置有對立的情況。舉巴菲特為例…他做了很多資本配置，也讀了許許多多的企業年報、帳目…等等，坦白說這相當無趣。」他進一步解釋，巴菲特「想要了解的是：『可口可樂，或百事公司，值不值得配置更多資本？』」。

馬斯克還說：「『億萬富豪』已變成是貶義詞…講得好像這是壞事似的。」他說，賣掉不動產，可讓仇視他的人少了一種「攻擊向量」。

巴菲特 馬斯克 特斯拉

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