美中國同意共同合作落實貿易協議 美股期指拉大漲幅

美中貿易代表舉行電話會議後承諾，將建立有利落實雙邊貿易協議的條件，並在經濟和公衛方面合作。

受此消息激勵，美股期指在亞洲盤拉大漲勢。標普500指數期指漲1.1%，道瓊期指漲280點。

大陸商務部發布新聞稿說，中國副總理劉鶴今天和美國財政部長米努勤、貿易代表賴海哲透過電話商討，雙方也同意保持聯繫。這次通電，是貿易協議在1月簽署以來，劉鶴和賴海哲首度正式談話。

美國貿易代表署發布新聞稿說：「雙方同意，為推動協議能夠成功所建立必要的政府基礎架構上，已有良好進展。」

美中兩國還同意，儘管當前發生了全球衛生緊急情況，但兩國都完全希望能夠及時履行協議規定的義務。新聞稿也說，將一直通過電話會議的方式定期舉行會議。

里昂證券（CLSA）日本主管 Takeo Kamai說：「考量美中關係在新冠肺炎疫情上加深緊張，投資人或許可以放心看到，雙方仍在落實第一階段協議。 」