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「減半」行情續發威 推升比特幣漲破1萬美元
全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）今天反彈至1萬美元以上，主要是市場預期即將到來的「挖礦獎勵減半」技術事件，會帶動另一波上攻行情。
比特幣今天在亞洲早盤交易中一度上漲2.2％，至10,015美元，這是自2月24日以來，首次回到五位數。「挖礦獎勵減半」預計最快會在下周二（12日）到來。以歷史紀錄觀察，每次「減半」之後，都隨即開啟另一波上漲行情。
比特幣上一波高點在2017年12月，當時價格飆到接近2萬元美元。之後這幾年市場大跌且一直波動劇烈。
Stack AM研究主管Lennard Neo說：「因交易員獲利了結，可能減半之後短期會拉回整理。」但較長期來看，「我們預期今年年底或明年年初之前，比特幣會明顯上漲。」
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