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美國真的不會負利率？期貨市場料明年初成真

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
聯邦資金利率期貨上揚，可見市場仍傾向預期美國政策利率為負。圖／擷自彭博
聯邦資金利率期貨上揚，可見市場仍傾向預期美國政策利率為負。圖／擷自彭博

期貨交易員正在消化幾個月內出現美國負利率的可能性。

聯邦基金利率合約擴大了本周漲勢，2021年第1季期貨價格水平突破100，代表基準美國利率將為負數。

聯準會（Fed）主席鮑爾一再否決利率降為負值的想法，不過亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周四表示，Fed將全火力全開，以援助受疫情打擊的經濟，。

Fed基準利率目標目前為零到0.25%之間，但市場呈現一片利率可能再往下走的可能性。通常用做為Fed決策避險的歐元美元選擇權顯示到2021年中前Fed政策利率將低至負45個基點。

芝加哥Ambrosino Brothers 資深副總裁Todd Colvin說：「我不相信鮑爾希望負利率，但他"不計一切"的態度不排除這一可能性，」 「油價跌到負證明一切皆有可能。」

1月聯邦基金期貨合約周四上午一度觸及合約高點100.025，表明政策利率在負2.25個基點。

Fed 鮑爾 疫情

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