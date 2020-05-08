Uber首見叫車量減少但看好明年獲利 股價盤後大漲6%
因新冠病毒實施封鎖，Uber上季首度出現叫車數量減少，不過Uber表示，最壞的情況已經過去，目前營運開始恢復，明年可望能有調整後獲利。股價在盤後交易大漲6%。
Uber自成立以來，每季財報從沒有出現過調整後盈餘，今年也不太可能做到。彭博資訊指出，現在Uber把首次獲利的目標定在明年，執行長庫斯洛沙希說，因削減成本可望省下超過10億美元。
Uber叫車事業部門4月全月業績繼續下滑大約80%，不過中旬開始情況改善，庫斯洛沙希表示，最近的三周每周銷售都增加，本周預期也會上升。他說：「我們相信美國市場已經觸底。」
新冠疫情雖然重創Uber叫車事業，不過公司整體財務在第1季的表現，更接近想拼獲利的目標。不計稅負、利息和其他開支的虧損年減30%，縮減到6.12億美元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言