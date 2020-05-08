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美元指數回落中止連四漲 Fed鴿派言論引發負利率猜測

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數周四下跌，終止連四日漲勢。路透
美元指數周四下跌，終止連四日漲勢。路透

美元指數周四下跌，終止連四日漲勢，美國2年期公債殖利率也跌至創紀錄低點，多位聯準會Fed）官員的鴿派言論引發了市場對美國負利率的猜測。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至99.889。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示失業率將達到災難性水平，復甦之路會很漫長。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克傾向於支持政策寧可過多而不是過少，希望抗疫救濟可以避免最壞情況。 里奇蒙聯邦準備銀行總裁 Barkin則表示，不值得在美國嘗試負利率政策，Fed資產負債表和貸款計畫有效力。

英國央行總裁貝利暗示央行可以向債券市場注入更多資金，英鎊曾短暫下跌。英鎊收盤兌美元漲0.1%至1.2362；該貨幣對盤中觸及兩周低點1.2266；貝利暗示可以在6月份實施更多量化寬鬆，但說距離使用負利率還很遠。

歐元兌美元漲0.3%至1.0828。美元兌加元跌1%，因金價上漲、美國公債殖利率下降。

Fed 金價 聯準會

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