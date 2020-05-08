台積電ADR周四漲0.4% 隨美股上揚
台積電ADR周四小漲0.38%，跟隨美股和費城半導體指數上揚。
台積電周四ADR收盤上漲0.2美元報52.33美元，較台北交易股票溢價5.34%。費城半導體指數周四漲1.01%。
標普500指數則是上漲32.77點，至2,881.19點，漲幅1.2%。道瓊工業指數漲211.25點，至23,875.89點，漲幅0.9%。那斯達克綜合指數漲1.4%，至8,979.66點。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 66.32 +3.26 66.20 0.18
中華電 CHT 109.35 -0.35 109.00 0.32
台積電 TSM 313.37 +0.38 297.50 5.34
聯電 UMC 15.27 +2.82 15.60 -2.11
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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