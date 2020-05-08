台積電ADR周四漲0.4% 隨美股上揚

全球最大避險基金創辦人達里歐（Ray Dalio）指出，新冠肺炎疫情正導致全球秩序出現重大轉變，轉變幅度不亞於大蕭條之後的情勢，而大陸將崛起成為主要強權。全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克則認為，美國企業界的困境還沒結束，更糟的還在後頭。

2020-05-08 03:17