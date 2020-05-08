國際原油連兩周漲勢收斂 過剩疑慮凌駕沙國漲價利多

國際原油期貨震盪走低，連二周漲幅收斂，因供應過剩疑慮揮之不去，掩蓋沙烏地阿拉伯調漲油價的利多。金價反彈，創逾兩周以來最大漲幅。

西德州中級原油（WTI）周四下跌1.8%。沙國國營石油公司阿美調漲6月份大多數等級原油的價格，推動油價一度上漲。但在沙烏地4月份出口創紀錄的原油後，市場仍然嚴重過剩。

WTI原油期貨下跌44美分，結算價報23.55美元。7月交割的布蘭特原油期貨跌26美分，結算價報29.46美元。

亞洲開盤，WTI再跌0.2%至23.50美元。

包括俄羅斯在內的OPEC+聯盟本月已經開始執行每日減產970萬桶。GraniteShares Advisors執行長Will Rhind認為，雖然沙烏地調漲油價短暫支撐了市場，但只有強勁的需求成長，才能維持更高的油價。

WTI本周上漲近19%，除OPEC+落實減產外，美國頁岩油業者也大幅減產，緩和貯油空間即將爆滿的疑慮。

●黃金創兩周最大漲幅

美國一周首次申請失業救濟人數連續七周超過300萬人，表明經濟重壓仍幾乎沒有緩解的跡象，這提振了黃金的避險需求。訂於周五公佈的數據料顯示，美國失業率將從3月份的4.4%升至上個月的16%。

紐約6月交割黃金期貨價格上漲2.2%，收於每英兩1,725.80美元。