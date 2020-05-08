道瓊漲211點 那斯達克收復今年失地 市場看好解封前景

美國股市周四攀升，那斯達克綜合指數收復了2020年迄今所有失地，貝寶（PayPal）引領多家企業發布樂觀財報，沖淡投資人對新冠病毒疫情重創經濟的疑慮。

雖然美國新增申請失業救濟金人數繼續保持在歷史高位，但較前一周下降。有消息說，美中兩國最高貿易談判代表最早將於下周通話以討論第一階段貿易協議進展，這也鼓舞市場情緒。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲32.77點，至2,881.19點，漲幅1.2%。道瓊工業指數漲211.25點，至23,875.89點，漲幅0.9%。那斯達克綜合指數漲1.4%，至8,979.66點。

Charles Schwab & Co.交易與衍生品副總裁Randy Frederick說：「未來六個月的情況會比現在更好嗎？」「多數人會給出肯定的答案，當前市場認為未來看起來會更好。」

投資人繼續看好大型科技股，那斯達克綜合指數自3月4日以來首度重返年初水準，但較2月高點仍下跌8.5%。

標普500指數的11個類股中有九個上漲，受到重創的能源、金融和原材料股漲幅超過2%。

Lyft飆漲22%，這家網路叫車服務公司第1季業績顯示，在疫情最嚴重的時候仍有很強的抗跌能力。

PayPal大漲14%，該公司公布新活躍帳戶數量大幅增加。ViacomCBS 大漲10%，該媒體公司公布，由於消費者待在家里，其串流媒體業績增長。

自3月下旬以來，在大規模貨幣和財政刺激的推動下，美股已從新冠疫情引發的拋售中大幅反彈。投資人現在正在關注部分州放鬆抗疫限制措施以刺激經濟的努力。

美國銀行財富管理部門投資總監 Eric Freedman說：「無論是對還是錯，市場更關注兩個月後的數據，而不是現在的數據。」

中國4月份出口意外增長，為今年以來首見，因工廠競相彌補冠狀病毒疫情造成的銷售損失，這也令投資者受到鼓舞。

華爾街也一直密切關注冠狀病毒治療方法的研發進展，以此作為恢復經濟活動的關鍵。Moderna大漲8.7%，該公司加快了新冠病毒試驗性疫苗的研發計劃，並表示預計將在夏初開始後期試驗。